Российские десантники из Краснодарского края с помощью противотанкового ракетного комплекса “Корнет” нанесли удар по украинским позициям на побережье Днепровского лимана. По данным Министерства обороны РФ, были уничтожены наблюдательный пункт и пункт управления Вооружённых сил Украины на Кинбурнской косе.

Согласно сообщению ведомства, подразделения ВДВ в ходе воздушной разведки обнаружили украинские позиции, включая пункт управления беспилотниками. После этого было принято решение о нанесении удара. Операторы комплекса “Корнет” с высокой точностью поразили цели, ликвидировав не только объекты, но и находившийся там личный состав противника.

Также в Министерстве обороны отметили, что артиллеристы десантных войск группировки “Днепр” регулярно проводят разведку вдоль берегов Одессы и Очакова с использованием беспилотников Supercam. Это позволяет им своевременно выявлять движения украинских сил и пресекать возможные провокации. Разведывательные операции проводятся круглосуточно, что позволяет эффективно контролировать передвижения ВСУ в этом регионе.

Этот удар — очередной эпизод в продолжающихся боевых действиях в зоне Кинбурнской косы, где украинские и российские войска регулярно вступают в противостояние.