Российское Минобороны опубликовало видеозапись, на которой запечатлен момент атаки артиллерийских расчетов гаубиц «Мста-Б» по украинским войскам. Ролик был размещен в официальном Telegram-канале ведомства и демонстрирует работу артиллеристов в приграничной зоне Курской области.

На записи видно, как артиллерийское орудие, укрытое среди деревьев и замаскированное ветками, ведет огонь по противнику. В кадре появляются бойцы, которые заряжают гаубицу, после чего раздается мощный выстрел. В результате удара были поражены позиции ВСУ, а также уничтожен полевой склад боеприпасов.

Кроме того, мощный взрыв после удара российского FPV-дрона разнес зенитно-ракетно-пушечный комплекс “Тунгуска”, который украинские боевики использовали в приграничном районе Курской области. Этот момент также оказался запечатлен на видео.

Сообщается, что эта операция проводилась силами десантников, которые использовали гаубицы для подавления украинских войск в районе российской границы.

Ранее российская армия нанесла удар трехтонной авиабомбой по позициям ВСУ в том же регионе. Видеоматериалы объективного контроля показали взрыв и последовавшее за ним огромное облако дыма, что подтверждает успешное поражение цели.