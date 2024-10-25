Президент Зеленский, по сообщениям российских источников, намерен укрепить свои позиции в Курской области, отправляя туда значительные резервы. ВСУ задействуют механизированные группы с бронетехникой, чтобы контратаковать российскую группировку «Север». По данным с места событий, российская артиллерия и беспилотники наносят удары по колоннам украинской техники, ведущим к ожесточенным боям около поселка Зеленый Шлях. Несколько дней назад ВСУ покинули этот район, не оказывая сопротивления, но сейчас снова пытаются закрепиться.

В социальных сетях распространяются кадры уничтоженной бронетехники ВСУ. На одном из видео видно попадание FPV-дрона «Северян» в заднюю часть украинского танка, который после взрыва охватило пламя. Несмотря на наличие защитной сетки, которая должна была уберечь танк от дронов, он остался без движения, вероятно, из-за нехватки топлива — проблема, с которой украинские войска в регионе сталкиваются всё чаще.

Против российской группировки на направлении Зеленого Шляха была задействована механизированная колонна 36-й бригады морской пехоты ВМСУ, включающая танки и бронетранспортеры. Российские дроны смогли уничтожить как минимум один танк Т-64БВ. В соседней деревне Новоивановка недавно также были замечены американские танки «Абрамс» и БМП «Брэдли» из 47-й мехбригады ВСУ. Все указывает на то, что Киев отправляет в Курскую область последние резервы.

За последние сутки ВСУ предприняли две попытки контратак на Зеленый Шлях и Обуховку, задействовав до 80 солдат и четыре боевые машины пехоты под прикрытием танков. В результате боев украинские войска понесли потери до 50 человек, также была выведена из строя одна БМП и танк.

Украинская сторона активно усиливает оборону в Курской области, привлекая спецназ для поиска слабых мест в линии обороны российских войск и увеличивая артиллерийскую поддержку. В ходе контрбатарейных обстрелов российские силы уничтожили украинские самоходные установки «Цезарь» и «Гвоздика», а также два командных пункта управления дронами.

ВСУ продолжают наращивать численность войск в регионе, стараясь удержать захваченные позиции. Этот маневр может быть связан с визитом министра обороны США в Киев — украинское командование стремится продемонстрировать военные успехи. Несмотря на активные контратаки ВСУ, российские силы за последние сутки продвинулись на тысячу метров, как сообщает телеграм-канал «Северный ветер».