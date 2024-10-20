В ночь на воскресенье, 20 октября Вооруженные силы Украины попытались атаковать объекты в нескольких регионах России. По информации Министерства обороны РФ, было задействовано 110 беспилотников самолетного типа, целью которых стали различные районы страны.

Системы противовоздушной обороны смогли перехватить 43 дрона над Курской областью, 27 над Липецкой, 18 над Орловской, а также несколько аппаратов над другими регионами. В частности, восемь дронов сбили над Нижегородской областью, семь — над Белгородской, шесть — над Брянской и один над Московской областью. Таким образом, все 110 беспилотных летательных аппаратов были уничтожены силами ПВО, как сообщили в Минобороны.

Липецкий губернатор Игорь Артамонов, комментируя инцидент, обратил внимание на возрастающее количество провокационных сообщений в социальных сетях. Он предупредил местных жителей не поддаваться на призывы делиться информацией или видео о происшествиях, связанными с ударами.

Днём ранее, 19 октября, Министерство обороны также сообщило об уничтожении 23 украинских дронов в результате атак на четыре региона России. Вражеские аппараты были сбиты над Брянской, Ростовской, Белгородской и Курской областями.