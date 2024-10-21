Идею китайского ученого Дина Чанфа о поиске невест в России депутаты Госдумы восприняли скептически. Парламентарий Виталий Милонов выразил уверенность, что такой план обречен на провал, ссылаясь на культурные и языковые различия между народами. В своем комментарии, опубликованном на сайте “Газета.ру”, Милонов подчеркнул, что россиянки еще и слишком требовательны к потенциальным партнерам и далеко не всегда стремятся вступить в брак с иностранцами.

По его мнению, основное препятствие заключается не только в культурных различиях, но и в важности языкового барьера. Милонов убежден, что успешный брак для большинства российских женщин невозможен без возможности общаться с супругом на одном языке.

В подтверждение своей точки зрения он привел пример родственника с Кипра, который, несмотря на наличие дома и машины, не смог найти русскую невесту. Этот случай, по мнению Милонова, подчеркивает, что материальные блага не являются определяющим фактором в отношениях для российских женщин.

Ранее китайский исследователь Дин Чанфа выступил с заявлением о том, что политика “одна семья — один ребенок” привела Китай к снижению численности населения. В поисках решения он предложил китайским мужчинам искать потенциальных жен за пределами страны, в частности в России и Камбодже. Однако реакция на такую инициативу со стороны российских политиков оказалась весьма критичной.