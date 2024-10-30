Известная голливудская актриса Милла Йовович недавно поделилась трогательными кадрами со своей мамой, Галиной Логиновой, поздравляя ее с 74-летием. В социальных сетях звезда написала теплые слова, отметив, какую огромную роль мать сыграла в ее жизни.

«С днем рождения одной из самых удивительных женщин и матерей, — выразила свои чувства Йовович. — Ты отдала мне все, что могла, научила быть сильной и самостоятельной. Ты — наш источник силы и вдохновения. Мы празднуем твою любовь каждый день. Я тебя обожаю, мамочка».

Галина Логинова родила Миллу в 1975 году в браке с врачом Богданом Йововичем. Когда Милле было пять лет, семья приняла непростое решение эмигрировать из Киева в Соединенные Штаты. Но через несколько месяцев после переезда родители разошлись, и вскоре их брак распался. Несмотря на это, отец актрисы старался поддерживать контакт с дочерью. Со временем их отношения наладились, и сейчас Милла отмечает, что ее дочерям повезло с дедушкой.

Сегодня Милла сама является заботливой мамой. Вместе с мужем, режиссером Полом Андерсеном, она воспитывает трех дочерей. Пара познакомилась на съемках знаменитого фильма «Обитель зла» и была вместе семь лет, прежде чем пожениться в 2009 году, вскоре после рождения первой дочери. Сейчас их старшей, Эвер, 16 лет, младшей, Ошин, всего 4 года, а средняя дочь, Дэшилл, недавно отметила девятый день рождения.

Для Йовович семья — это не просто родственные связи. Она часто говорит о важности семейной поддержки и любви, которые помогают ей справляться с трудностями и оставаться вдохновленной как на сцене, так и за ее пределами.