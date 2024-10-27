После начала спецоперации многие россияне, в том числе и известные артисты, покинули страну, а теперь задумываются о возвращении. Народный артист России Никита Михалков обратился к ним с советом, подчеркнув, что для этого им нужно снова доказать свою значимость для Родины.

Сейчас театр Михалкова «Мастерская “12”» гастролирует в Белграде, где 26–27 октября в Национальном театре Сербии состоялась премьера постановки «12». Среди зрителей были сербские министры, актёр и режиссёр Эмир Кустурица, а также посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

На пресс-конференции Михалков отметил, что многие богатые знаменитости, уехавшие из России, были уверены, что их популярность и признание сохранятся за границей. Но они быстро поняли, что там их ждали другие условия и отношение. Своим отъездом они разочаровали поклонников в России, которые почувствовали, что их кумиры больше ценили собственную славу, чем народ.

По словам Михалкова, для тех, кто теперь хочет вернуться, важно честно осознать причину своего отъезда. Уехавшим россиянам не стоит жаловаться на трудности за границей, так как для многих переезд означал необходимость критиковать страну и начинать жизнь в новых условиях. Тем, кто всё-таки решит вернуться, потребуется доказать свою значимость и искреннее желание быть нужными стране — только так, по мнению Михалкова, возможен путь домой.