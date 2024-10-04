Министерство иностранных дел Великобритании выпустило экстренное предупреждение для туристов, планирующих поездки в Дубай и другие эмираты ОАЭ. Хотя обращение было адресовано британцам, рекомендации могут быть полезны и для туристов из других стран, включая россиян, которые всё чаще выбирают ОАЭ в качестве осеннего туристического направления.

«Ситуация в регионе стремительно меняется», – говорится в заявлении британского МИДа.

Главной причиной тревоги называют обострение ливанско-израильского конфликта, в который вовлечён и Иран. Ведомство предупреждает, что ситуация может перерасти в кризис, затронувший и другие страны региона, что увеличивает риски для туристов.

Гражданам Великобритании советуют внимательно следить за текущими событиями через официальные источники, СМИ и социальные сети. Туристам, которые всё же планируют поездку, рекомендуется подписаться на уведомления соответствующих служб, чтобы оставаться в курсе любых изменений. Что касается российских туристов, МИД России пока не выпустил официальных предупреждений, касающихся поездок в ОАЭ или Египет. Однако российские авиаперевозчики уже сообщили о введении новой трассы для рейсов в ОАЭ. Время полёта теперь сопоставимо с путешествием в Таиланд.

Ранее британское министерство уже предупреждало своих граждан о рисках путешествий в страны Ближнего Востока, включая не только ОАЭ и Египет, но и такие направления, как Тунис, Катар, Саудовская Аравия и Оман. Всего в список стран, посещение которых не рекомендуется, вошло 18 государств.