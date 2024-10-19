Министерство иностранных дел Великобритании обновило информацию о ситуации в Египте и призвало туристов избегать посещения приграничных территорий, а также районов к западу от долины Нила и дельты Вайле. В частности, внимание обращено на небезопасность дороги между Эль-Бавити и Сивой.

При этом, популярные туристические направления остаются безопасными для посещения. Это касается таких мест, как Луксор, Долина царей, города Сива, Бахария, Харга и Фарафра.

Если туристам всё же необходимо попасть в небезопасные регионы, им рекомендуется обращаться за помощью к официальным гидам и строго следовать указаниям местных властей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, в материале отмечается, что в Хургаде в настоящее время дневная температура составляет около +28 градусов, а ночью опускается до +25. В Каире погодные условия схожи, но немного жарче.