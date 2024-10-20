Учёные установили, что существует взаимосвязь между группой крови и уровнем привлекательности человека, его способностью притягивать к себе противоположны пол. Об этом сообщает “Телеканал 360”.

В результате исследования выяснилось, что обладатели первой группы крови обладают особым обаянием и естественным магнетизмом, что делает их центром внимания в любом обществе. При этом они еще и самые ревнивые, постоянно стремятся полностью контролировать партнера и фактически подавляют его постоянной ревностью.

Кроме того, специалисты отметили, что люди со второй и третьей группами крови демонстрируют выдающиеся личные качества и харизму, что также повышает их привлекательность. А те, у кого четвёртая группа крови, отличаются повышенной чуткостью и нежностью, что добавляет им особого шарма и притягательности.