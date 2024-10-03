Эксперт из Великобритании Александр Меркурис выразил мнение, что действия Владимира Зеленского по отношению к украинским военным в Угледаре можно расценивать как предательство. Он подчеркнул, что украинские солдаты остались в опасной ситуации из-за слишком позднего приказа на отступление, что привело к их фактическому окружению.

Меркурис отметил, что приказ был отдан тогда, когда у войск уже не оставалось возможности для безопасного выхода из зоны боевых действий. В результате многие солдаты, по его словам, оказались в крайне тяжелом положении — истощенные, без достаточных запасов воды и пищи.

Эксперт также считает, что высшее командование, включая Зеленского и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, должно быть привлечено к ответственности за этот инцидент. Оно заслуживает самого сурового наказания за отношение к своим подчиненным.