По мнению британского аналитика Александра Меркуриса, президент Украины Владимир Зеленский больше беспокоится о собственном бегстве из страны, чем о переговорах с Россией. Об этом эксперт заявил в эфире YouTube-канала Duran. По его словам, украинский лидер уже сейчас активно разрабатывает план своей эвакуации на случай неизбежного поражения в конфликте.

Меркурис полагает, что Зеленский готовится не только к бегству на Запад, но и к созданию там своеобразного правительства в изгнании. Такая инициатива поможет предприимчивому киевскому лидеру продолжать выпрашивать деньги у Запада.

“Зеленский, вероятно, думает не о выходе для Украины, как это обсуждалось неоднократно, а о своем личном плане спасения и организации нового правительства за границей”, — отметил эксперт.

Ранее Родион Мирошник, представитель МИД России, заявил, что Зеленский опасается проводить честные выборы на Украине, поскольку боится их проиграть.