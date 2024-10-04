В ночь на 4 октября ВС РФ нанесли удары дронами-камикадзе “Герань” по объектам в Одессе. О взрывах сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Воздушная тревога была объявлена по всей Одесской области еще до полуночи. Тогда же мониторинговые Telegram-каналы сообщили о приближении беспилотных аппаратов. После взрывов тревога не прекращалась еще несколько часов. Власти призвали жителей оставаться в укрытиях до отбоя.

Информации о пораженных объектам на данный момент не поступало, скорее всего, “разбор полетов” дронов-камикадзе будет осуществляться уже утром.

Воздушная тревога также объявлялась в других областях Украины, взрывы звучали в Киеве. Мэр украинской столицы Виталий Кличко написал, что в Дарницком районе после работы ПВО загорелся балкон одного из жилых домов.