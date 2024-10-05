Мэр столицы Сергей Собянин поздравил Александра Михайлова, народного артиста РСФСР, с днем рождения. В официальном сообщении, опубликованном на сайте правительства Москвы, было отмечено его значительное влияние на развитие отечественного искусства.

Собянин подчеркнул, что талант Михайлова, его глубокое понимание психологии и яркая индивидуальность позволили создать десятки запоминающихся ролей в театре и кино. Многие спектакли и фильмы с его участием стали классикой. Также мэр отметил педагогический дар артиста, благодаря которому он помогает молодым талантам раскрывать свой потенциал и продолжать традиции российской актерской школы. В завершение он пожелал Александру Яковлевичу здоровья и творческих успехов.

Александр Михайлов появился на свет в 1944 году в поселке Оловянная, Читинская область. В 1969 году он окончил Дальневосточный государственный институт искусств и начал свою карьеру в Приморском драматическом театре имени Максима Горького. Его первая значительная роль — Раскольников в постановке “Преступление и наказание”. В 70-х и 80-х годах он работал в Саратовском академическом театре драмы, а затем перешел в Московский драматический театр имени Ермоловой, где исполнил такие роли, как Астров в “Дяде Ване” и Гектор в “Доме, где разбиваются сердца”.

До 2006 года Михайлов служил в Малом театре, где сыграл множество знаковых ролей, включая Иоанна Грозного в одноимённом спектакле и Джеймса в пьесе “Долгий день уходит в ночь”. В кино он дебютировал в 1973 году в фильме “Это сильнее меня”, где сыграл бригадира сварщиков Алексея Углова. Позже последовали работы в таких картинах, как “Приезжая”, “Белый снег России” и, конечно, знаменитая комедия Владимира Меньшова “Любовь и голуби”, где его Василий Кузякин запомнился зрителям на долгие годы.

В 1992 году Михайлов попробовал себя в роли режиссера, сняв фильм “Только не уходи…”. Он также активно занимается преподавательской деятельностью во ВГИКе, передавая свои знания и опыт новым поколениям актеров. Его заслуги были отмечены многими государственными наградами, включая орден “За заслуги перед Отечеством” и орден Почета.