Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил сомнения в реалистичности планов бывшего президента США Дональда Трампа по быстрому урегулированию ситуации на Украине.

В своем англоязычном аккаунте в социальных сетях Медведев смоделировал возможный диалог между президентом России Владимиром Путиным и Трампом.

Медведев отметил, что Трамп неоднократно заявлял о своей способности завершить конфликт на Украине в течение короткого времени — за часы или дни. Он сослался на слова спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который предположил, что Трамп “мог бы связаться с Путиным и призвать его к прекращению конфликта”.

Однако Медведев задался вопросом, что произойдет, если Путин ответит: “Не сейчас. Украина должна капитулировать и воздержаться от вступления в НАТО”.

Таким образом, российский политик выразил сомнение в том, что усилия Трампа могут привести к быстрому решению конфликта без учета российских условий.

Ранее член комитета Государственной думы Михаил Шеремет назвал план Трампа по урегулированию конфликта на Украине благоразумным. По его словам, предложение бывшего президента США предполагает создание демилитаризованной зоны и отказ Киева от вступления в НАТО.

Кроме того, кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс раскрыл детали этого плана, подчеркнув необходимость установления нейтрального статуса Украины. Трамп также заявил, что в случае своего избрания президентом он намерен завершить конфликт на Украине еще до инаугурации.

Высказывания Медведева отражают сложность и многогранность конфликта на Украине. Российская сторона неоднократно заявляла о своих требованиях, включая нейтральный статус Украины и гарантии нерасширения НАТО на восток.

Предложения Трампа и его команды свидетельствуют о желании некоторых американских политиков найти компромиссное решение, однако реализация таких планов сталкивается с множеством препятствий, включая позиции сторон и международное сообщество.