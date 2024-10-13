Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев жёстко ответил на высказывания бывшего начальника Генерального штаба Польши Раймунда Анджейчака, который пригрозил ударом по Санкт-Петербургу в случае, если российские войска пересекут границу с Литвой. В своём Telegram-канале Медведев напомнил польскому генералу об исторической судьбе его страны, которая не раз подвергалась разделам со стороны сильных соседей.

Медведев выразил своё возмущение, намекнув, что Польшу давно “никто не делил на части”, из-за чего ее политики начали продвигать воинственную риторику.

«Ещё один “храбрый” пшек появился. Пусть бы вспомнил о разделах Польши и не провоцировал конфликт. Не стоит забывать, что когда-то Варшава была частью Российской Империи. Что, соскучился?», – задал риторический вопрос Медведев.

Ранее Анджейчак заявил, что Варшава закупила 800 ракет дальностью 900 километров для использования в случае войны с Россией. По его словам, если российская армия пересечёт границу с Литвой, Польша незамедлительно нанесёт удар по стратегическим объектам, включая Санкт-Петербург.

Кроме того, польский генерал добавил, что конфликт на Украине даёт странам-соседям время подготовиться к возможному военному столкновению с Россией.

Исторически Польша пережила несколько разделов между Пруссией, Австрией и Россией в конце XVIII века, что привело к её исчезновению с карт Европы на многие десятилетия. Страна была восстановлена только в 1918 году после окончания Первой мировой войны по решению Антанты.