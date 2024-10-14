Бурый медведь Гром, живущий в Московском зоопарке, достойно и гордо встретил выпавший в столице первый снег. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале зоосада.

Медведь, несмотря на непогоду, проявил истинную стойкость. Он гордо поднял голову, наблюдая за осадками и выдыхая клубы теплого пара.

“Гром, как настоящий русский богатырь, не боится непогоды и встретил ледяной град с гордо поднятым носом, выдыхая облачка горячего воздуха”, – написали авторы публикации.

История Грома началась задолго до его появления в столичном зоопарке. В октябре 2022 года сотрудники Московского зоосада вместе с несколькими общественными организациями, включая Союз зоопарков и аквариумов России и Народный фронт, организовали его эвакуацию из города Кременная в ЛНР. Там медведь жил на территории местного пивного завода около десяти лет, где за ним ухаживали работники предприятия.

В августе 2024 года Грома перевезли в Москву из центра, где содержатся редкие виды животных. Теперь он обитает в столичном зоопарке, где уже освоился и, как показала его встреча с первым снегом, чувствует себя прекрасно.