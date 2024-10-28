Если вы любите хорошенько выспаться в выходные, у вас есть причина продолжать: это может принести пользу вашему здоровью и продлить жизнь, утверждают исследователи. По данным Lenta.ru, недавнее исследование показало, что привычка компенсировать недостаток сна в конце недели снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи Национального университета Тайваня проанализировали данные почти 91 тысячи участников крупного проекта UK Biobank, изучая взаимосвязь между временем сна и риском развития болезней сердца. Участников разделили на четыре группы в зависимости от того, как долго они обычно спят по выходным.

Результаты показали, что любители поспать подольше имели на 19% меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто ограничивал себя в сне даже в выходные. Особенно заметные улучшения наблюдались у тех, кто испытывал нехватку сна в течение рабочей недели — в их случае дополнительный сон в выходные снижал риск на 20%.

Но и это еще не все. На протяжении двух лет ученые следили за добровольцами, которые старательно отсыпались каждые выходные. Выяснилось, что у них риск развития болезни Альцгеймера, деменции и других недугов, связанных с ухудшением когнитивных функций, оказался на 74 процента ниже, чем у других участников исследований.

Таким образом, специалисты ГКБ №5 Уфы рекомендуют использовать выходные для восстановления сна, особенно если в будни не удается спать достаточно.