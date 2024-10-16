В медицинской практике был зафиксирован крайне редкий случай трифалии — аномалии, при которой у мужчины развиваются сразу три половых органа. Этот случай был обнаружен в английском Бирмингеме и стал вторым зафиксированным в мире. Удивительно, что данное отклонение было выявлено лишь после смерти 78-летнего мужчины, который при жизни пожертвовал свое тело науке. Об этом сообщили в журнале Journal of Medical Case Reports.

Врачи отметили, что только один из трех органов был функционален. Он находился на обычном месте, в то время как два других были прикреплены к коже мошонки. Как предполагают медики, мужчина мог не осознавать всю жизнь наличие у себя этой редкой анатомической особенности.

Согласно исследованию, трифалия встречается крайне редко — лишь один из 5-6 миллионов мальчиков рождается с двумя половыми органами (дифалия), а наличие сразу трёх органов является ещё более уникальным случаем. До этого в мире был зарегистрирован только один подобный случай — в 2020 году в Ираке у трехмесячного мальчика. Урологи провели операцию по удалению двух нефункциональных органов.

Медики из Бирмингемского университета добавили, что дополнительные органы у британского мужчины имели свои анатомические отличия: отсутствовала уретра, губчатое тело и другие важные элементы. Эти особенности могли вызывать различные функциональные проблемы, включая инфекции мочевыводящих путей, эректильную дисфункцию и затруднения с фертильностью.

Также у мужчины могла наблюдаться диспареуния — это состояние, при котором возникает боль в половых органах до, во время или после полового акта. Учёные до сих пор не могут точно определить причины возникновения трифалии и считают, что аномалия формируется случайно в процессе развития эмбриона.