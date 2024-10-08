Предприниматель и изобретатель Илон Маск заявил, что покушение на кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис не имеет смысла. Такое мнение он высказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Маск прокомментировал свой недавний пост в соцсетях, где он задался вопросом, почему никто не пытается совершить нападение на представителей Демократической партии. По его словам, подобные действия не принесут никакого результата.

«Чего можно добиться покушением? Ничего. На их место просто придет другая марионетка», — подчеркнул предприниматель.

Напомним, что в сентябре Илон Маск уже высказывал недоумение по поводу отсутствия попыток нападения на действующего президента США Джо Байдена и его заместителя Камалу Харрис. Пост был удален, но привлек внимание Секретной службы США, которая начала проверку этих высказываний.