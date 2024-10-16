В Московской области продолжаются поиски подозреваемого в убийстве офицера Минобороны России. По информации Telegram-канала Mash, следствие полагает, что преступник пробрался в деревню Меленки пешком через лес, а после совершения преступления скрылся тем же маршрутом. Версия об использовании автомобиля не рассматривается как основная.

Трагедия произошла 16 октября в Солнечногорском районе. По предварительным данным, неизвестный подошел к автомобилю офицера, участвующего в специальной военной операции, и трижды выстрелил в окно водительской двери. В этот момент полковник находился за рулем. Пули попали в него с близкого расстояния, что стало причиной его мгновенной смерти. После выстрелов автомобиль, потеряв управление, продолжил двигаться по инерции, пока не столкнулся с ограждением одного из домов.

Вскоре после инцидента полиция запустила операцию «Перехват». Все машины, проезжавшие через деревню, подверглись тщательной проверке. Однако правоохранительные органы не обнаружили среди водителей никого, кто мог бы быть связан с преступлением. Это лишь усилило уверенность следствия в том, что преступник передвигался пешком и действовал в одиночку.

На данный момент следователи активно работают над выяснением возможных мотивов нападения, а также установлением личности убийцы.