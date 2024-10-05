После освобождения Макеевки в Луганской народной республике российскими войсками, командование Вооруженных сил Украины начало отвод своих подразделений из этого района. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в комментарии для ТАСС.

Марочко отметил, что ВСУ начали оттягивать свои силы к северу и югу от населенного пункта, предпринимая меры для усиления своей обороны. В частности, украинская армия сосредоточилась на возведении фортификационных сооружений в районах населенных пунктов Новое и Изюмское, расположенных в Харьковской области.

«Если мы говорим о поведении противника в районе населенного пункта Макеевка, то сейчас есть признаки того, что украинское командование начинает оттягивать свои войска на север и юг», — заявил аналитик.

По словам военного эксперта, такие действия со стороны украинских войск вряд ли принесут значительные результаты. Эффективная тактика ВС РФ поможет сорвать любые попытки противника укрепить свои позиции.