Английский «Манчестер Юнайтед» завершил матч второго тура группового этапа Лиги Европы результативной ничьей против португальского «Порту». Команды сыграли со счетом 3:3, подарив болельщикам напряжённое и зрелищное противостояние.

«Манчестер Юнайтед» быстро захватил инициативу: уже на 7-й минуте Маркус Рэшфорд открыл счёт, а спустя 13 минут Расмус Хойлунд удвоил преимущество гостей. Однако португальцы быстро восстановили равновесие — на 27-й минуте Пепе сократил отставание, а Саму Омородион на 34-й минуте сравнял счёт. После перерыва Омородион оформил дубль, выведя «Порту» вперёд на 50-й минуте.

Матч казался завершённым в пользу португальцев, но в добавленное время защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр забил спасительный гол, установив финальный счёт 3:3.

После двух игр «Манчестер Юнайтед» набрал два очка, тогда как «Порту» имеет лишь одно. Следующие матчи состоятся 24 октября: англичане на выезде встретятся с «Фенербахче», а «Порту» примет у себя немецкий «Хоффенхайм». Оба матча начнутся в 22:00 по московскому времени.

Уже упомянутый “Хоффенхайм” в чеверг с легкостью разобрался с киевским “Динамо”, выиграв со счетом 2:0. Среди других результатов можно выделить разгромы шотландского “Рейнджерса” и французской “Ниццы” клубами “Лион” и “Лацио” соответственно с одинаковым счетом 4:1. Также заслуживает внимания сенсационная ничья “Галатасарая” с РФШ (2:2) и домашнее поражение испанского “Реал Сосъедад” от бельгийского “Андерлехта” (1:2).