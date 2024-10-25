Скелет древнего мамонта по имени Тадибе, возраст которого оценивается в 44 тысячи лет, будут реставрировать в Ленинградской области. Об этом сообщили представители правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Останки этого доисторического животного были обнаружены в 2020 году у озера Печевалавато и теперь направлены в село Рождествено, где специалисты вернут скелету целостность. После завершения работ восстановленный экспонат вернётся обратно в ЯНАО.

Как пояснила Евгения Хозяинова, представитель музейного комплекса имени И.С. Шемановского, куда поступили находки, для подготовки проекта восстановления был привлечён эксперт, уже имеющий опыт работы с останками мамонтов, в том числе с мумией знаменитого мамонтёнка Любы. На основе его оценки была разработана стратегия реставрации скелета.

Первая часть останков Тадибы уже достигла Ленинградской области, а в пятницу, 25 октября, туда же была отправлена вторая партия.