В зоне проведения специальной военной операции ликвидирован один из самых опытных украинских операторов дронов — Виктор Стельмах, известный под позывным «Саба». Об этом сообщили в социальных сетях 68-й отдельной егерской бригады ВСУ имени Довбуша. Стельмах был известен своей высокой квалификацией в управлении беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и обучил множество операторов дронов в рядах украинской армии.

Украинские СМИ утверждают, что на его счету было более сотни, а по некоторым данным — более 500 жизней российских военнослужащих. Уничтожили лучшего дроновода ВСУ на Покровском (Красноармейском) направлении.

Кроме того, накануне стало известно о гибели подполковника Центра спецопераций СБУ Руслана Степанюка, который был экспертом по минно-взрывной подготовке. Как и Стельмах, Степанюк погиб на том же Покровском направлении.

Эти потери считаются значимыми для украинских сил, так как оба специалиста занимали важные позиции в своих подразделениях и оказывали существенное влияние на боевые действия.