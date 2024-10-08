Концерт Лолиты Милявской, запланированный на 17 октября в ДК «Сатурн» в Подмосковье, был неожиданно отменен, о чем стало известно накануне. Певица впервые прокомментировала ситуацию, которая вызвала множество вопросов у её поклонников. Причиной отмены мероприятия, согласно документу, якобы подписанному заместителем главы Раменского округа Залимханом Гаджиевым, стала возможность возникновения «социальной напряженности». Однако Лолита признается, что до сих пор не понимает, что это значит.

В своем заявлении Милявская отметила, что ей трудно разобраться в происходящем, учитывая её плотный график гастролей. Она подчеркнула, что ситуация вызывает у неё больше недоумения, чем беспокойства, и пошутила на тему того, что даже не помнит, о каком именно человеке из Раменского идёт речь.

Инцидент с отменой концерта произошел на фоне недавних скандалов, связанных с Лолитой. После вечеринки у Анастасии Ивлеевой, где певица появилась в провокационном наряде, несколько её выступлений по стране были отменены. Среди прочего был сорван и концерт в Раменском. Несмотря на попытки Лолиты стабилизировать ситуацию и вернуться к выступлениям, новая волна отмен вызвала у неё резкую реакцию в социальных сетях. Она выразила недовольство тем, что отмены концертов затрагивают не только её, но и людей, которые зависят от этих мероприятий в профессиональном плане.

Лолита пока не раскрыла, какие шаги предпримет дальше, однако эксперты считают, что недавний инцидент на вечеринке продолжает негативно влиять на её гастрольную деятельность. Певица Евгения Freedom, рассуждая о случившемся, отметила, что ассоциации с этим событием до сих пор преследуют Милявскую, и не все организаторы концертов готовы это забыть. Однако она подчеркнула, что Лолита остаётся яркой и уникальной личностью, которая имеет право на свои эксцентричные поступки — именно это и делает её особенной.