Сомнения многих пациентов связаны с тем, что в частных клиниках зачастую предлагают дополнительные анализы и процедуры, которые не всегда необходимы, стремясь повысить доход медучреждения. О том, как распознать излишнюю диагностику и избежать ненужных трат, рассказал врач-проктолог Медцентра доктора Александровского Максим Петрук в интервью “Российской газете”.

Существуют заболевания, при которых глубокое обследование действительно оправдано. Современная аппаратура помогает уточнить диагноз, выявить стадию болезни и возможные осложнения. Однако для некоторых состояний вполне достаточно визуального осмотра, и все зависит от честности и профессионализма врача, подчеркивает Максим Петрук.

Доказательная медицина основывается на четко выработанных алгоритмах диагностики, где указаны обязательные и необязательные действия. Доктор Петрук пояснил, что в клинических рекомендациях для диагностики, например, геморроя, достаточно жалоб пациента и осмотра. Комплексные исследования нужны только в исключительных случаях, например, при подозрении на другую причину кровотечения.

Иногда, если кровотечение слишком сильное или возникают сомнения относительно источника крови, дополнительные анализы все же необходимы. Однако, по словам специалиста, нередко в некоторых клиниках сразу назначают полный спектр исследований, зачастую применяемых только в предоперационном периоде, что на практике не всегда оправдано.

Чтобы не попасться на лишние назначения, доктор Петрук дал несколько полезных советов.

1. Нередко врачи назначают лечение от так называемого «дисбактериоза», хотя такой диагноз в доказательной медицине не существует. Отклонения микрофлоры кишечника от среднестатистических норм не требуют вмешательства, особенно без явных симптомов. Каждый организм индивидуален, и лечить его по средним показателям неправильно.

2. Специалисты, работающие по доказательным стандартам, избегают назначений препаратов с недоказанной эффективностью. Это касается и гомеопатии, и ненормированных комплексов витаминов, а также «иммуностимуляторов», физиопроцедур вместо полноценного лечения и препаратов для кишечной флоры при отсутствии симптомов. Если такое лечение предлагается как основное, пациенту стоит подумать о втором мнении.

3. Доктор, придерживающийся доказательной медицины, всегда сможет пояснить каждое свое назначение, объяснив, зачем нужен каждый анализ и как его результат повлияет на лечение. Прозрачность объяснений – важный критерий. Утверждения вроде «я так делаю уже 20 лет» не являются достаточным обоснованием для грамотного специалиста.

4. Компетентный врач не будет назначать обследования «на всякий случай» — он руководствуется принципом целесообразности. Все назначаемые процедуры и препараты должны быть направлены на конкретную цель, помогать в постановке диагноза и облегчении симптомов.

Таким образом, пациенту важно не стесняться задавать врачу вопросы и интересоваться, зачем нужны те или иные анализы и процедуры. Понимание процесса лечения помогает избежать ненужных трат и выбрать действительно нужную диагностику.