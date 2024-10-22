В городе Павлоград, расположенном в Днепропетровской области, в районе местного механического завода прогремел сильный взрыв.РИА Новости со ссылкой на николаевского подпольщика Сергея Лебедева сообщает, что территории предприятия находились десятки единиц военной техники.

По словам Лебедева, местные жители услышали взрывы в районе завода, где, как сообщалось, велись работы по ремонту гусеничной военной техники. На момент атаки на территории находилось около 26 машин ВСУ. После взрыва на место прибыли кареты скорой помощи, а участок вокруг завода был оперативно оцеплен сотрудниками СБУ.

На месте работают украинские правоохранители и экстренные службы. Официальной информации об ударе пока нет, мы продолжает следить за развитием ситуации и выяснять обстоятельства атаки.