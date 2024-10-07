Производство беспилотников для украинских вооруженных сил было временно остановлено после диверсионной атаки пророссийских сил в Черниговской области. Об этом заявил Сергей Лебедев, координатор николаевского подполья, в интервью РИА Новости.

Лебедев сообщил, что в результате поджога силового трансформатора на подстанции «Новый Быков» была нарушена подача электроэнергии в нескольких населенных пунктах, включая Новое Быково, Петровку и Казацкое. Особенно важно, по его словам, что эта диверсия привела к приостановке производства беспилотных летательных аппаратов и ремонта военной техники в селе Новый Быков.

Ранее Лебедев также рассказал, что российские силы нанесли удар в районе украинской авиабазы, где, по предварительным данным, хранились ракеты и горюче-смазочные материалы. В результате взрывов, которые были слышны вблизи места дислокации украинских солдат, удалось нарушить деятельность автороты секретного военного подразделения.

Эти события подчеркивают значимость диверсионных действий пророссийских сил, которые напрямую влияют на боеспособность украинской армии, замедляя ремонт техники и производство важных военных ресурсов, таких как беспилотники.