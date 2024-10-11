Французская газета Le Figaro сообщила, что необходимость сдать Угледар и уйти из города нанесла серьёзный психологический удар по украинским военнослужащим. Это поражение оказало негативное влияние на моральный дух бойцов ВСУ, что привело к росту случаев дезертирства.

По данным издания, на фоне усиления боёв в Донбассе, где российские силы доминируют, ситуация для украинской армии становится всё сложнее. В статье отмечается, что дезертирство создало порочный круг: чем больше солдат покидают свои позиции, тем сильнее позиции российской армии, что, в свою очередь, ведёт к ещё большему числу беглецов с украинской стороны.

Ранее в октябре российские войска окончательно установили контроль над Угледаром, за который велись ожесточённые бои более двух лет. Этот стратегически важный город в Донецкой Народной Республике стал символом тяжёлых потерь и морального истощения украинских войск.