Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил равнодушие к обсуждениям на Западе и в Украине о возможных переговорах с Москвой. По его словам, подобные разговоры не представляют интереса и являются пустыми.

Когда журналисты попросили его высказать мнение по поводу последних заявлений о необходимости начать диалог с Россией, Лавров подчеркнул, что уже перестал обращать внимание на подобные темы. Он также добавил, что такая дискуссия напоминает известную пословицу про Емелю (“Мели Емеля, твоя неделя), что, по его мнению, отражает бессмысленность происходящих обсуждений, передает РИА Новости.

Таким образом, российский министр дал понять, что любые разговоры о переговорах на данный момент не имеют для него никакого значения.

Напомним, издание FT написало, что Запад и Киев якобы обсуждают возможность территориальных уступок РФ взамен на прием Украины в НАТО. Однако “высокие договаривающиеся стороны” даже не потрудились поинтересоваться, интересны ли России их замыслы.