Западные страны и украинские власти на данный момент не планируют восстановление мира на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В интервью для американского издания Newsweek, Лавров отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не отменил свой указ, который запрещает вести переговоры с Москвой. Он также подчеркнул, что США и их союзники по НАТО продолжают оказывать Киеву военную, финансовую и политическую поддержку для затягивания конфликта.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо также высказывался о перспективах окончания боевых действий на Украине. По его словам, западные страны, в том числе США и Евросоюз, не стремятся к мирному урегулированию. Для них, как считает Фицо, приоритетная задача заключается в том, чтобы ослабить Россию, и они надеются сделать это через продолжение противостояния на Украине.

Таким образом, текущая позиция Запада и Киева, по мнению Лаврова и Фицо, направлена на дальнейшее развитие конфликта, а не на поиски мирного решения.