Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался по поводу недавнего заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который предположил, что ракетный удар по Брюсселю мог бы повлиять европейских политиков, стремящихся разрешить Киеву бить по территории РФ. Лавров подчеркнул, что к словам Фицо стоит прислушаться.

По словам Лаврова, словацкий премьер-министр — честный и порядочный политик, что в современной Европе встречается нечасто. Он также отметил, что важно не просто слышать слова Фицо, но и внимательно анализировать его позицию.

Заявление Фицо вызвало широкий общественный резонанс, так как оно поднимает вопросы об отношениях между странами ЕС и их подходе к военной поддержке Украины в текущем конфликте.