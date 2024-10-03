Российские войска освободили хутор Новоселовка, который расположен севернее села Погребки в Курской области. Однако наиболее активные бои продолжаются в южной части Суджанского района, где российские силы продолжают вытеснять украинские подразделения из района Плёхова. Согласно сообщениям с места событий, в ходе встречных атак было ликвидировано до 18 украинских бойцов, уничтожены три минометных расчета и пункт управления беспилотниками.

Как сообщает “Военная хроника”, инициатива полностью перешла к российским войскам. По словам экспертов, украинские силы, которые ранее проводили активные действия, теперь вынуждены окопываться, избегая прямых столкновений и рейдов по полям. Спецназы ВСУ заменены на обычные строевые подразделения, которые стремятся удержать свои позиции за счет налаженной логистики.

Тем не менее, опорные пункты в Плёхове и Любимовке продолжают оборонять элитные украинские спецназы. Их задача — сковать российские силы и удерживать территорию, но, несмотря на эти усилия, российские войска продолжают наступать. Как отмечает военный эксперт Юрий Подоляка, российские подразделения уже ведут активные боевые действия в Плёхово, отрезав этот населённый пункт от остальных украинских сил.

Также сообщается о значительном увеличении численности российских войск в Курской области. Украинский командир Вадим Мысник признал этот факт, пытаясь при этом уверить своих бойцов, что применение российской авиации и мощных боеприпасов, включая ФАБ-9000, не так страшно, как кажется.

В ответ на это российские силы продолжают наносить удары авиацией и артиллерией, уничтожая украинские подразделения и технику. По данным Министерства обороны России, только за последние сутки в Курской области были уничтожены более 300 украинских солдат, а семеро сдались в плен.

За всё время боевых действий на этом направлении, украинские силы понесли значительные потери: было уничтожено более 19 тысяч военнослужащих, а также сотни единиц техники, включая танки и бронемашины. Несмотря на это, командование ВСУ продолжает направлять новые силы в район Глушковки, хотя их успехи оказываются минимальными.

Российские войска также захватили трофейную технику — турецкий броневик Kirpi, который был обнаружен на Глушковском направлении. Этот трофей подтверждает использование ВСУ техники, предоставленной западными союзниками, в том числе Турцией.

Украинские силы используют беспилотники для минирования и атак на российские позиции, но эти действия оказываются недостаточными для сдерживания российского наступления. Российские морпехи предупреждают о новых тактиках противника, включая разбрасывание заминированных предметов, замаскированных под провизию.

Боевые действия продолжаются, и, несмотря на ожесточённое сопротивление со стороны украинских сил, российские войска продолжают продвигаться вперед, демонстрируя уверенное наступление на ключевых направлениях.