Химки – один из самых быстрорастущих и развивающихся городских округов Подмосковья. Те, кто живет здесь, уверенно заявляют, что ни на что не променяли бы этот райский уголок.

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Самодостаточность как спасение от ежедневных поездок в столицу

Очень многие россияне переезжают в Подмосковье с целью работать непосредственно в Москве. Однако Химки – не тот вариант. Это вполне самодостаточный город, на территории которого работает множество предприятий самых различных сфер деятельности.

И речь не только о торговых центрах – в городском округе располагается аэропорт Шереметьево, имеется множество отелей, а также предприятий ОПК, являющихся крупными работодателями.

Именно поэтому при отсутствии желания или возможности ежедневно кататься на работу в Москве, вполне можно найти вариант трудоустройства прямо на месте.

Впрочем, до столицы добраться не так уж сложно, для чего можно воспользоваться автобусами, следующими до станций метро, либо комфортными и быстрыми электропоездами.

Множество зеленых зон и чистый воздух

В Химках все утопает в зелени, есть много парков, лесной массив, а также пляжная зона. Поэтому можно проводить больше времени на природе и дышать свежим воздухом.

Также город является настоящим раем для велосипедистов, здесь повсюду безопасные велодорожки, которые проходят через все парковые зоны и по набережной.

Инфраструктура на высшем уровне

К преимуществам относится и отлично развитая инфраструктура. В городе работают крупные торговые центры практически всех сетей страны, есть огромный рынок на пристанционной площади. С предприятиями общественного питания и бытовых услуг тоже не возникнет никаких проблем.

Как купить квартиру в Химках

Для этого первым делом нужно определиться со своими потребностями, разобраться в таких критериях выбора, как предпочитаемый район города и количество комнат, этажность и наличие развитой инфраструктуры в шаговой доступности. После этого остается воспользоваться системой поиска и остановиться на варианте, полностью отвечающем и вкусовым предпочтениям, и финансовым возможностям.

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