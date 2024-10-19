В ближайшие годы мир может столкнуться с новыми угрозами, связанными не с территориальными претензиями, а с дефицитом ключевых ресурсов. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто предупредил, что будущие войны могут быть обусловлены борьбой за контроль над месторождениями редкоземельных металлов и доступом к водным ресурсам. Об этом министр заявил на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран «Большой семерки» в Неаполе.

Крозетто отметил, что редкоземельные металлы, такие как литий, станут стратегически важными элементами для мировой экономики. По его мнению, именно они могут стать причиной будущих вооруженных конфликтов. Эти ресурсы необходимы для высокотехнологичных отраслей и производства современной техники, что делает их особенно ценными.

Кроме того, министр подчеркнул, что в список потенциальных причин для военных конфликтов входят и источники воды, а также производство энергии. В условиях изменения климата и растущего спроса на чистую воду и энергию, доступ к ним может спровоцировать столкновения между государствами.

Крозетто также обратил внимание на значимость технологий в будущем, заявив, что искусственный интеллект будет играть ключевую роль в управлении мировыми процессами и контроле за ресурсами.