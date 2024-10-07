4 октября на экраны вышла вторая часть нашумевшего фильма Тодда Филлипса «Джокер: Безумие на двоих». Обозреватель «Фонтанки» погрузился в этот новый мир безумия, и выяснил, почему этот сиквел не оправдывает ожиданий.

Прошло два года после того, как Артур Флек, известный как Джокер, устроил кровавую вакханалию в первой части. Теперь он находится в лечебнице Аркхем, которая больше похожа на тюрьму. Флек ожидает суда, который определит его судьбу: пожизненное заточение или электрический стул. Внутри стен Аркхема Артур стал звездой — как среди заключённых, так и среди охранников. Но шутить ему больше не хочется — он впал в безразличие и спокойно ждет любого исхода. Всё меняется, когда он знакомится с Ли Квинзель, другой пациенткой, которая безумно влюблена в Джокера и его идеалы.

Первая часть «Джокера», вышедшая в 2019 году, взорвала мир. Одни критики восхищались уникальностью проекта, отмечая его реализм, другие упрекали за излишнее насилие и заимствования у Мартина Скорсезе. Тем не менее, фильм стал культовым, получив множество наград, включая «Оскар» Хоакину Фениксу за лучшую мужскую роль. Новый «Джокер» пытается повторить этот успех, но идёт иным путём — смешивая жанры и ломая привычные каноны.

Сиквел — это своего рода эксперимент, в котором Филлипс собрал несовместимые элементы. Фильм начинается с анимации в стиле Багза Банни, а затем превращается в судебную драму. Но наибольший сюрприз — это мюзикл, где Джокер и его подруга Ли поют и танцуют. Феникс и Леди Гага исполняют песни Синатры, Стиви Уандера, танцуют и даже бьют чечетку. Однако этот музыкальный калейдоскоп быстро утомляет — номера затянуты и не так блестящи, как хотелось бы. Если Леди Гага демонстрирует свой вокальный талант, то пение Феникса оставляет желать лучшего.

Наряду с этим вспоминаются другие фильмы — «Чикаго» и «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера, которые явно вдохновляли Филлипса. Однако, в отличие от Триера, которому удавалось держать зрителя в напряжении, здесь действие постепенно выдыхается.

Но главная проблема — это сам Джокер. Хоакин Феникс снова играет на высоте, но его персонаж стал другим: нарциссичным и меланхоличным, лишённым прежней харизмы. Если в первой части Джокер вызывал восхищение своим разрушительным потенциалом, то теперь он кажется потерянным и не вызывает того же эффекта.

Филлипс, возможно, намеренно попытался показать другую сторону своего героя — более слабую и человечную. Но такой подход не сработал: сильный, харизматичный злодей всегда привлекает зрителя, в то время как уставший и разочарованный персонаж теряет своё обаяние. Даже Ли Квинзель, в начале восхищающаяся Артуром, постепенно отдаляется от него.

В итоге фильм оказался неоднозначным: блестящие диалоги, потрясающая операторская работа Лоуренса Шера, замечательная игра главных актёров — всё это вроде бы обещало успех. Однако чрезмерная затянутость и неудачное сочетание жанров привели к тому, что второй «Джокер» не оправдал ожиданий. Фильм полон красок и энергии, но в то же время он кажется пустым и утомительным, как и сам Артур Флек.