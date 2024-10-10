Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг рассказал, как нападающий Евгений Малкин наводит страх на своих соперников на льду. По словам Летанга, уровень уверенности Малкина в своих силах делает его по-настоящему грозным противником.

38-летний форвард уже вписал свое имя в историю клуба. На его счету 1145 матчей за «Пингвинз», что ставит его на второе место в клубе после Сидни Кросби. Кроме того, Малкин занимает третье место по количеству очков (1296), голов (498) и передач (798), уступая лишь легендам Марио Лемье и тому же Кросби.

«Его уверенность на льду — это нечто особенное, — поделился Летанг. — Я не представляю, каково это — оказаться перед ним, когда он мчится на полной скорости. С таким телосложением и мастерством он всегда добивается своего. Ты можешь пытаться что-то предпринять, но понимаешь, что шансов остановить его почти нет».

Первую игру нового сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» провел на домашнем льду 9 октября, и в “сухую” проиграл” «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 0:6.