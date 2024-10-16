Выбор зимней резины – важное решение, которое зависит от нескольких факторов. Издание KP.RU провело анализ и постаралось облегчить эту задачу для российских автомобилистов, сравнив шипованные шины с покрышками типа «липучка».

Хотя многие западные бренды покинули российский рынок, отечественные заводы продолжают производство, а освободившуюся нишу заняли местные компании и китайские производители. Благодаря этому, значительного роста цен на шины не произошло – за последний год они подорожали лишь на 5%.

Эксперты, однако, советуют пока воздержаться от покупки китайских шин для зимы. Из-за специфики климата азиатские производители рассчитывают характеристики своей продукции с помощью компьютерных моделей, тогда как российские компании используют многолетний опыт работы в условиях снега, гололедицы и слякоти.

Что касается дилеммы между липучкой и шипами, специалисты настоятельно рекомендуют выбирать шипованную резину. Липучки подходят для крупных городов, где дороги очищают от снега, но шипы более универсальны и эффективны на заснеженных и обледенелых трассах. Кроме того, при выборе липучки можно случайно приобрести всесезонные или даже летние шины, которые визуально отличаются только рисунком протектора.

Не стоит экономить на безопасности. По правилам дорожного движения, зимняя резина должна иметь остаточную глубину протектора не менее четырех миллиметров. Если ваши шины сильно изношены, лучше заменить их вовремя, чтобы избежать штрафов и обезопасить себя и окружающих на дороге.