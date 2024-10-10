Визит президента Украины Владимира Зеленского в Лондон вызвал неожиданную реакцию у знаменитого обитателя резиденции британского премьера — кота Ларри. Стоило украинскому лидеру ступить на порог дома на Даунинг-стрит, как главный мышелов покинул здание, что в интернете сразу назвали “дурным предзнаменованием”.

Пользователи социальных сетей подхватили этот момент и начали активно обсуждать случившееся.

“Животное не обманешь. Пришел плохой человек”, — такие комментарии можно встретить под опубликованным видео.

Многие увидели в этом жесте кота намек на то, что визит Зеленского может принести неприятности или даже изменения в политическом ландшафте.

Стоит отметить, что Ларри занимает должность главного мышелова на Даунинг-стрит с 2011 года. За это время он успел стать свидетелем смены уже пяти британских премьеров. Интересно, что многие из них покидали свой пост с не самыми лучшими воспоминаниями, что добавляет интриги в этот эпизод с участием кота.

Некоторые комментаторы также шутят, что, возможно, Ларри почувствовал, что после визита Зеленского резиденция снова может остаться без хозяина. Как известно, ряд политиков, которые контактировали с украинским лидером, позже сталкивались с серьезными проблемами на своем посту.

Визит Зеленского в Лондон был связан с важными переговорами с премьер-министром Великобритании и другими высокопоставленными политиками. Однако внимание общественности, похоже, на некоторое время переключилось от серьёзных тем благодаря этому необычному и символичному инциденту.