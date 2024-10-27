Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре провели обширное исследование, чтобы понять, как кратковременные физические нагрузки влияют на работу мозга. В рамках работы они проанализировали тысячи исследований, опубликованных с 1995 по 2023 год, сосредоточив внимание на воздействии различных видов активности на когнитивные способности у людей в возрасте от 18 до 45 лет.

Профессор Барри Гисбрехт, возглавляющий кафедру психологических и мозговых наук, отметил, что уже давно известно: регулярные физические тренировки помогают улучшать когнитивные функции и способствуют образованию новых нейронов. Однако вопрос о влиянии коротких и единичных тренировок на мозг оставался малоизученным.

В результате анализа выяснилось, что наиболее положительно на мозговую активность влияют интенсивные интервальные тренировки и езда на велосипеде. Эти виды упражнений продемонстрировали значительное улучшение таких когнитивных функций, как память, внимание и обработка информации. Причем короткие тренировки — продолжительностью менее 30 минут — дали более выраженный эффект, чем занятия на более длительное время.

Эффект от короткой активности был наиболее заметен сразу после тренировки, тогда как во время нагрузки улучшение когнитивных показателей проявлялось меньше. Это указывает на особенность кратковременных тренировок, которые могут быстро активировать мозг.

Ученые намерены продолжать исследования в этом направлении. Их цель — проверить, как сочетание физической нагрузки с задачами на внимание и мышление может повлиять на мозг еще более значимо. Для этого команда будет применять как лабораторные тесты, так и практические упражнения в повседневных условиях, чтобы изучить возможные преимущества комплексного подхода к тренировкам мозга.