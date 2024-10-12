Встреча военных спонсоров Украины, запланированная на 12 октября в формате “Рамштайн”, была перенесена на неопределённый срок. Этот шаг вызвал множество высказываний экспертов о возможном снижении военной поддержки Киева со стороны Запада. Однако главный редактор журнала “Национальная оборона” Игорь Коротченко в беседе с журналистами заявил, что это не так.

По его мнению, перенос саммита связан с внутренними политическими событиями в США, в том числе с президентскими выборами. Он отметил, что хотя формально причиной переноса назван ураган “Милтон”, настоящие причины кроются в попытках администрации Байдена сохранить свои позиции внутри страны. Выезд президента за границу в такой момент мог бы негативно сказаться на поддержке Камалы Харрис на предстоящих выборах.

Коротченко подчеркнул, что перенос встречи не окажет существенного влияния на темпы военной помощи Украине. По его словам, поставки оружия и финансовая поддержка продолжаются без перерывов, а любые политические события не изменят этот курс. Он также добавил, что несмотря на перенос “Рамштайна”, США и другие страны НАТО продолжают предоставлять Украине всё необходимое, включая новейшие виды вооружений.

При этом эксперт отметил, что поставки западного оружия на Украину проходят так, чтобы избежать чрезмерной эскалации конфликта с Россией. Хотя формально не объявлено о передаче дальнобойных ракет, фактически поставки вооружений для Украины продолжаются. Западные страны продолжают предоставлять Киеву технологии и оборудование для ударных беспилотников, которые играют важную роль в военных действиях.

По мнению Коротченко, текущие политические процессы на Западе не приведут к изменению курса в ближайшие полтора-два года.