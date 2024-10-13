Во время выпуска новостей, который шел в прямом эфире, ведущая Екатерина Андреева оказалась в неловкой ситуации — её стул неожиданно сломался. Однако она моментально сориентировалась и решила проблему практически незаметно для зрителей.

У Андреевой на доли секунды перехватило дыхание, но она спокойно встала и продолжила вести программу. Пользователи сети, которые прокомментировали конфуз, выразили восхищение блестящей реакцией телеведущей и ее умением не теряться в неожиданных ситуациях.

Андреева уже много лет остаётся одним из главных лиц российского телевидения, начав свою карьеру в 1992 году. Она освещала важнейшие события страны и продолжает вести новостную программу «Время» на Первом канале.