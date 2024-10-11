Боевики ВСУ сталкиваются с растущим разочарованием и осознанием того, что планы выйти на границы 1991 года с каждым днем становятся всё менее реалистичными. Командир батальона К-2 ВСУ Кирилл Верес высказал мнение, что пришло время прекратить обсуждать возможность достижения этой цели военным путём.

По словам Вереса, обсуждения о выходе к границам УССР с каждым годом кажутся всё более оторванными от реальности. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация вынуждает ВСУ сосредоточиться на удержании своих позиций, а не на попытках вернуть утраченные территории.

“Мы шли на границы в 2023, 2024, через три месяца будет 2025, а мы дальше идем на границу 91-го года — только в обратную сторону”, – заявил комбат.

Верес также отметил, что на передовой всё меньше солдат верит в возможность успешного наступления. По его словам, силы ВСУ сейчас в основном отступают, теряя территории с каждым днём.

Ранее в американском издании The Washington Post сообщалось, что российские войска продвигаются по Украине с самыми высокими темпами за время спецоперации, захватывая значительные территории в Донецкой Народной Республике и на других направлениях.