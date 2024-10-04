Украинские источники сообщают о гибели подполковника Игоря Гриба, служившего в Вооружённых силах Украины. По имеющимся данным, офицер покончил с собой после событий, связанных с потерей Угледара.

Журналистка Юлия Кириенко-Меринова уточнила, что 33-летний Гриб возглавлял 186-й батальон 123-й бригады территориальной обороны. Это подразделение отказалось занимать позиции в Угледаре, что стало причиной серьезных проблем для украинских войск.

По её словам, эта бригада должна была оказать поддержку 72-й бригаде ВСУ, которая в тот момент находилась в Угледаре. Однако, как утверждается, пехота рассеялась, что в итоге привело к трагедии.

Украинские СМИ опубликовали фото с похорон комбата, которые прошли на его родине, в Первомайске Николаевской области.