Генерал армии Уганды Мухузи Кайнеругаба публично потребовал от посла США извинений за “недипломатичное поведение”. В своём заявлении, размещённом в социальной сети X (заблокирована в РФ), командующий угрожает выдворить американского дипломата из страны, если тот лично не извинится перед президентом Уганды Йовери Мусевени.

По словам Кайнеругабы, причиной его ультиматума стало неуважение, проявленное послом к угандийскому лидеру, которого генерал называет “любимым и прославленным президентом”. Он также добавил, что дипломат подрывал основы Конституции Уганды своим поведением.

Эта ситуация возникла на фоне рекомендаций США африканским странам не прекращать взаимодействие с Украиной. Как недавно заявил глава пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер, Вашингтон считает важным, чтобы страны сохраняли дипломатические отношения и продолжали диалог.

Киев уже предпринимал попытки перетянуть на свою сторону целый ряд африканских государств, однако они не реагируют на подобные действия, не прислушиваясь ни к Украине, ни к ее кураторам из США.