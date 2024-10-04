Украинские военные использовали камеры наблюдения, установленные на высотках в Угледаре, чтобы контролировать передвижения российских сил. Это серьезно осложнило их снабжение, рассказал РИА Новости командир 95-го стрелкового полка ДНР с позывным Сид, участвовавший в штурме города.

Министерство обороны России ранее объявило о взятии Угледара под контроль, после продолжительных боев, которые шли с самого начала специальной военной операции. Командир полка поделился деталями, отметив, что украинские силы активно использовали дроны и стационарные камеры для отслеживания всех перемещений российских войск.

«После того как за несколько дней у меня были подбиты три машины, я принял решение запретить любые перемещения. Противник мог видеть всё благодаря установленным камерам на многоэтажках и коптерам, которые постоянно летали над нашими позициями», — пояснил Сид.

В такой ситуации было принято решение прорубить «дорогу жизни» через лесополосу, которая находилась рядом с позициями. Протяжённость этого маршрута составила восемь километров, и боеприпасы вместе с продовольствием доставлялись на мотоциклах. Однако открытая местность у села, где размещались солдаты, не позволяла безопасно перемещаться, и тогда возникла идея создать самоходные тележки на электродвигателе.

Сид отметил, что бойцы самостоятельно разработали программное обеспечение и собрали все необходимые компоненты для сборки тележек. Эти устройства позволяли перевозить грузы, а оператор находился на расстоянии нескольких километров в полной безопасности.