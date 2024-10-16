Офицер спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» поделился видеозаписью, на которой украинский солдат, несмотря на взрыв в непосредственной близости, продолжил движение, как будто ничего не произошло. Видео было снято с дрона, и солдат не проявил никаких признаков ранения.

«Кажется, на службе ВСУ появились зомби», иронично отметил спецназовец, комментируя удивительное поведение бойца.

Специалисты предполагают, что подобное поведение может быть вызвано употреблением сильнодействующих наркотических препаратов. По словам военных, участвовавших в зачистке дельты Днепра, встречались наемники, в частности из Польши, которых было крайне сложно обезвредить. Даже очередь из автомата не всегда останавливала таких бойцов. Позже в их аптечках находили промедол и другие сильные препараты, неизвестного происхождения, с надписями на иностранных языках.

Офицер с позывным «Борода» подтвердил эти сведения, вспоминая случаи, когда бойцы ВСУ, находясь под воздействием наркотиков, не реагировали на попадания пуль и продолжали идти вперёд. Возможно, тот же случай произошёл и с солдатом, заснятым на видео, предполагает спецназовец.

Если этот боец действительно был под действием таких веществ, тогда не стоит удивляться его стойкости он, по сути, действовал как «зомби», отметил Аид.