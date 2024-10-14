В день своего 25-летия под Угледаром погиб Сергей Иконников, военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады. Печальную новость подтвердила пресс-служба партии “Европейская солидарность”, активным участником которой был Иконников. Бывший президент Украины Петр Порошенко также подтвердил факт его гибели, добавив, что поздравительные сообщения, отправленные ему в честь дня рождения, остались непрочитанными.

Иконников служил командиром взвода и погиб 13 октября в результате атаки российского FPV-дрона. Военный корреспондент Руслан Татаринов сообщил, что инцидент произошел в селе Богоявленка, находящемся примерно в десяти километрах от Угледара. За сутки до этого трагического события Сергей опубликовал в социальных сетях фотографию, где он стоит посреди огромной воронки от взрыва. В своем посте он отметил, что этот день должен был быть для него особенным.

В 14:00 следующего дня он был ликвидирован.