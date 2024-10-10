Заболевания волос и кожи головы становятся всё более распространёнными. Многих людей беспокоит проблема выпадения, истончения локонов, а также кожные болезни: перхоть, себорейный дерматит, псориаз, грибковые инфекции. Основные причины таких изменений – стресс, гормональный дисбаланс, наследственная предрасположенность, неправильный уход, питание. Ухудшение структуры волос, их ломкость, а также вероятность облысения влияют на качество жизни людей, их самооценку, социальную адаптацию.

Современная медицина предоставляет много разных вариантов лечения, но главное – это распознать причину болезни. Нужно обратиться в медицинский центр для консультации и диагностики заболевания. Врач-трихолог оценит состояние волос и кожи головы, назначит необходимые анализы. Советы по лечению включают физиопроцедуры, медикаментозные способы, в крайних случаях врач может предложить трансплантацию. Каждый случай рассматривается индивидуально, исходя из текущей ситуации.

Первые признаки, такие как увеличение количества выпавших волос, зуд головы, истончение прядей, должны стать стимулом для посещения доктора. Москва – центр инновационных технологий, многие медучреждения предлагают процедуры для восстановления локонов.

О клинике, её услугах можно почитать информацию на сайте. Там же есть отзывы пациентов, проходивших лечение ранее. Они помогут оценить конечный результат, узнать мнения людей об опыте врачей, предлагаемых методах. Чем раньше начата терапия – тем больше шансов на успешное выздоровление.

Методы лечения волос

Медикаментозные способы

Медикаментозное лечение волос – распространённый вариант борьбы с алопецией, основная задача которого – улучшение кровотока в коже головы, стимуляция роста волосяных стержней. Часто врач-трихолог назначает комплекс препаратов для укрепления фолликулов, нормализации состояния эпидермиса. Курс может включать витамины, минералы, гормональные таблетки, а также спреи или мази местного назначения.

Однако такой способ может подойти не каждому пациенту. В клинике, прежде чем выписать рецепт, обязательно проведут обследование. Также помогут отзывы людей с аналогичными болезнями. Например, при запущенной форме алопеции, которая чаще встречается у мужчин, медикаментозное лечение будет неэффективным, и нужно переходить к другим методам.

Физиопроцедуры

Плазмотерапия – лечение волос, которое предусматривает введение в кожу головы обогащëнной тромбоцитами плазмы пациента. Это благоприятно сказывается на активации роста волос, улучшении их структуры, стимуляции восстановления тканей и клеток.

Данная методика особенно эффективна на ранних стадиях облысения, когда необходимо остановить процесс, начать реабилитацию. Проводится под наблюдением доктора либо как самостоятельная процедура, либо в сочетании с другими вариантами.

Мезотерапия – инъекционный метод, который предполагает введение в кожу головы специальных коктейлей из витаминов, минералов, аминокислот и лекарственных препаратов. Состав средства подбирается врачом в клинике с учётом причины выпадения волос, их состояния.

Процедура содействует улучшению кровообращения, насыщению фолликулов питательными веществами, укреплению волосяных стержней. В Москве широко используется в медицинских центрах. Обычно практикуется в комплексе с другими методиками. Курс состоит из нескольких процедур, результаты восстановления становятся заметны через пару месяцев. Пациенты часто оставляют положительные отзывы об эффективности применения.

Лазерное лечение волос – метод, который используется для терапии разных видов алопеции. Основан на действии низкоинтенсивного лазерного излучения. Световые волны проникают в глубокие слои кожи головы, стимулируют кровообращение, улучшают обмен веществ в фолликулах, что необходимо для их восстановления. Процедура безболезненна, не нарушает целостность кожных покровов. Применяется отдельно или в сочетании с другими способами. Для получения стойкого результата проводят несколько сеансов. Эффект проявляется постепенно: снижается интенсивность выпадения волос, улучшается их структура, локоны становятся более густыми и блестящими.

При выборе методики врач-трихолог проводит тщательное обследование: изучает состояние волосяного покрова, выясняет причины алопеции. Именно поэтому консультация с доктором – первый шаг на пути к здоровью локонов. О клинике, её специализации на сайте есть подробная информация. Там же размещены лицензии, сертификаты. Отзывы пациентов будут своеобразной рекомендацией.

Плазмотерапия против выпадения волос

Процедура начинается с забора небольшого количества крови пациента. Затем она обрабатывается в специальной центрифуге, где плазма отделяется от остальных компонентов и вводится в кожу головы с помощью микроинъекций.

Основное действие метода направлено на улучшение состояния волосяных фолликулов и эпидермиса. Плазма стимулирует обменные процессы в клетках, ускоряет регенерацию тканей, укрепляет корни. В результате замедляется процесс облысения, локоны начинают расти более густыми и здоровыми. Плазмотерапия способствует не только росту новых, но и восстановлению уже повреждённых прядей, улучшает микроциркуляцию в тканях. Это особенно важно для укрепления волосяного покрова, который страдает от стресса, неправильного питания, гормональных сбоев.

Для получения хорошего эффекта нужно пройти курс, который назначается доктором. Отзывы пациентов говорят о том, что уже после нескольких процедур уменьшается выпадение, пряди становятся более плотными. Способ отличается малой инвазивностью, не требует много времени на восстановление. Применяется для лечения пациентов с различными типами волос, степенями облысения.

Что делать, если лечение не помогает?

Если лечение волос, которое проводится традиционными методами, не даёт желаемого результата, нужно обратиться в специализированную клинику за консультацией. Москва – центр инноваций в области трансплантологии. Пересадка волос – эффективный способ восстановления плотности локонов, их объëма.

FUE – клиника, которая проводит трансплантацию ручным методом. Он предусматривает перенос фолликулярных групп из донорской области в зону повреждения. Пересадка волос выполняется с помощью одноразовых микроинструментов, которые не оставляют шрамов и разрезов, что сокращает время на заживление, уменьшает риск осложнений.

О клинике FUE+FUI можно почитать на сайте https://fue-clinic.ru/, там же размещены отзывы пациентов, сделавших трансплантацию.